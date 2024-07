Im Paradies liegen 50 Millionen Dollar

Die alljährliche World Series of Poker in Las Vegas ist beendet, aber die Rekordjagd geht weiter. Die WSOP Paradise kehrt im Dezember mit einem neuen Konzept zurück auf die Bahamas und wird das Turnier mit dem höchsten garantierten Preispool der Pokergeschichte veranstalten.

Weitere Infos, zum Beispiel zum $1.000.000 Event, wurden bisher noch nicht bekanntgegeben. Dem siebenfache WSOP Bracelet-Gewinner Daniel Negreanu reichten aber schon die Eckdaten für ein passendes Statement: „A 50 million guarantee in the Bahamas! Are these guys crazy?“