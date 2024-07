Krönt sich die Online-Legende zum Pokerkönig?

Hier die Auseinandersetzung in der kompletten Anonymität des Internets, ohne den Blick auf den Gegner richten zu können. Pokertechnisch der eher theoretische, pragmatische Ansatz. Das wesentlich schnellere Spiel, mehr Hände, eine schier unendliche Auswahlmöglichkeit an Turnieren, Cashgames und anderen Varianten.

Dort die angespannte Atmosphäre an einem Pokertisch. Schwitzende Achselhöhlen. Beständige Sorge, sich nicht mit Gesten wie nervösem Schlucken oder zitternden Händen zu verraten. Dazu der spieltheoretische Hirnstress: Das Nachzählen der eigenen Chips, die Höhe der Pötte. Die Beobachtung der Gegner. Fokus über endlose Stunden. Faszination Live-Poker.

Online-Legende Niklas Astedt

Niklas Astedt ist ein Meister der Disziplin Online-Poker. Der Schwede ist hier der erfolgreichste Spieler aller Zeiten. Alleine seine Turniergewinne summieren sich auf fast $50 Millionen. Niemand war so lange die Nummer Eins der Weltrangliste, niemand gewinnt über einen Zeitraum von mittlerweile über 15 Jahren so beständig.

Angefangen hat er damit, sich von seiner Mutter die Kreditkarte „auszuleihen“, um sich unter ihrem Namen bei einem Onlinecasino anzumelden. Da war Astedt gerade einmal 17 Jahre alt. Er hatte von Beginn an das Gefühl, beim Poker besser als Andere zu sein. Astedt verließ die Schule zwei Jahre vor dem Abschluss und der Rest ist Geschichte.

An den Online High Roller Tischen räumt er regelmäßig große Preisgelder ab. Die GGmillion$ bei GGPoker, ein Turnier mit $10.300 Buy-In, hat er so oft gewonnen, dass man es eigentlich nach ihm benennen müsste.

Endlich eine Frau am Finaltable?

Krönung Main Event

Main Event der World Series of Poker. Über 10.100 Spieler. 10 Tage Live-Poker, jeden Tag 12 Stunden. Der Inbegriff eine Live-Turniers.

Astedt hat schon vor drei Jahren in einem seiner sehr seltenen Interviews den Wunsch nach einem WSOP-Bracelet formuliert. „Wegen des Geldes spiele ich nicht mehr. Ich kann es mir aussuchen, welche Turniere ich spiele.“ Auf der Liste „Beste Spieler ohne WSOP-Bracelet“ steht sein Name weit oben.

Beim Main Event ist er seit Tag 6 in den oberen Platzierungen zu finden. Am Finaltisch ist er nach einem gewonnenen Coinflip (eine 50:50 Hand) mit Ass/Dame gegen die Buben des Spaniers Gonzales der Chipleader. Am Ende gewann er mit Ass/Drei gegen ein Paar Buben.