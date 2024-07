Rekordfeld beim WSOP Main Event

Der Pokerboom 2.0 ist in vollem Gange. Beim Main Event in Las Vegas wurde vergangene Nacht ein neuer Teilnehmerrekord erreicht.

Damit hatten nicht viele gerechnet. Der Auftakt ins diesjährige Main Event der World Series of Poker (WSOP) verlief nicht so, als ob der Rekord des vergangenen Jahres gebrochen würde. 2023 registrierten sich 10.043 Spieler für das prestigeträchtigste Pokerturnier der Welt.

Doch sowohl der letzte Starttag 1D als auch die Möglichkeit der späten Registrierung an Tag 2 haben dann die Zahlen erneut nach oben preschen lassen. Am Ende sind 10.112 Spieler die offizielle Rekordzahl in der Geschichte des Events. Die Teilnahmegebühr beträgt $10.000. Es gab aber auch die Möglichkeit, sich bei GGPoker online für deutlich weniger Dollar qualifizieren zu können, was mehreren Hundert Spielern geglückt ist.