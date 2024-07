Scott Seiver ist WSOP Spieler des Jahres

von Michael Körner 24.07.2024 • 11:08 Uhr Er gewann drei Bracelets bei der diesjährigen WSOP und steht vor der Aufnahme in die Poker Hall of Fame. Die Krönung eines unvergesslichen Sommers für Scott Seiver ist nun der Titel des „WSOP Spieler des Jahres“.

Es gibt sicherlich ein gutes Dutzend Pokerspieler, die sich vor dem Beginn einer World Series of Poker zum Ziel setzen, den Titel des „WSOP Spieler des Jahres“ zu gewinnen. Mittels eines Punktesystems wird der Spieler ermittelt, der über alle 99 Bracelet-Events die beste Bilanz vorzuweisen hat. Dabei ist es nicht unbedingt von Nöten, eins der Bracelets gewonnen zu haben, aber schaden tut es natürlich nicht. Spieler wie Shaun Deeb, Daniel Negreanu oder John Racener spulen in den sieben Wochen der weltweit größten Pokerserie ein aberwitziges Programm ab, um den Titel zu ergattern. Viel Prestige und ein riesiges Banner unter der Casinodecke sind die Belohnung für die oft nicht uneitele Pokerelite.

{ "placeholderType": "MREC" }

Deutscher triumphiert vor zehn Jahren

Auch ein Deutscher eroberte sich mal den begehrten Titel. 2014 gewann George Danzer drei Bracelets bei der WSOP und galt zu der Zeit als einer der weltweit besten Allrounder im Pokergeschäft. Auch heute denkt Danzer immer noch gerne an die Zeit zurück: „Heute, 10 Jahre später, bedeutet mir der Gewinn der ‚Spieler des Jahres‘ Trophäe bei der WSOP 2014 immer noch enorm viel. Es bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war, nicht nur auf Texas Hold‘em zu setzen, sondern alle Poker-Varianten zu perfektionieren. Er erinnert mich täglich daran, dass harte Arbeit und Hingabe belohnt werden und spornt mich weiterhin an, stets mein Bestes zu geben“, so Danzer zu SPORT1.

George Danzer 2014

Spannung bis zum Ende

Der Kampf um den diesjährigen Titel war so spannend wie nie. So hat der Amerikaner Jeremy Ausmus den Rekord von Teilnahmen an Finaltischen von Phil Hellmuth aus dem Jahr 2021 eingestellt. Ausmus saß an insgesamt sieben Finaltischen, ohne allerdings ein Bracelet gewonnen zu haben.

Es reichte für den dritten Platz im Rennen um den „Spieler des Jahres“, das so knapp war, dass die WSOP noch den Ausgang der letzten Online-Events abwarten musste, um die allerletzten Punkte zu vergeben. Dabei sollte man meinen, dass Scott Seiver mit drei (!) gewonnenen Bracelets uneinholbar sein müsste. Doch die starken Dauer-Performances von Ausmus und Michael Rocco (ein Bracelet, sechs Mal Top 9) ließen das Rennen offen bis zum Ende der Serie.

{ "placeholderType": "MREC" }

Jeremy Ausmus

Seiver fühlte sich bereits im Mai gewappnet für den ganz großen Lauf, als er auf „X“ anbot, diverse Wetten auf seine erfolgreiche WSOP abschließen zu wollen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN