Vogelsang Vierter bei der GGMillion$

Nach der WSOP in Las Vegas ziehen auch die Zahlen beim größten wöchentlichen High Roller-Turnier der Welt wieder an. Bei 151 Entries wurden diesmal $1.510.000 ausgespielt, der Großteil wurde im Finale verteilt, das einmal mehr hochklassig besetzt war.

Alexander Tkatshew erreichte zum sechsten Mal den Final Table, zuletzt belegte er im April 2024 Platz sechs. Auch diesmal reichte es nicht zum ersten Sieg beim GGMillion$, aber Platz fünf für $116.006 war durchaus zufriedenstellend. Schließlich startete der in Österreich lebende deutsche Pro als Shortstack ins Finale, verdoppelte in der Anfangsphase glücklich durch den K♦ am River mit K♠J♥ gegen A♥3♥ von Christoph Vogelsang und nahm dadurch die Preissprünge mit. In seiner letzten Hand war er mit A♥Q♣ gegen A♣A♠ von Dejan Kaladjurdjevic chancenlos.