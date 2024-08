$300.000 Super High Roller gestartet

Mateos krönt sensationellen Lauf beim Mystery Bounty

Der bisher überragende Spieler der Turnierserie ist Adrian Mateos. Spaniens unangefochtene Nummer eins schloss in der vergangenen Woche die Events 3, 4 und 5 auf den Plätzen 2, 3 und 4 ab, ehe er sich am Donnerstag beim $25.750 NLHE Mystery in die Seigerliste auf Zypern eintrug. Im hochklassig besetzen Finale verwies der 30-Jährige zunächst die Kanadier Sorel Mizzi und Sam Greenwood sowie den US-Amerikaner Seth Davies auf die Plätze.

Am Ende folgte der Doppelschlag zum Sieg gegen Phil Ivey und Quan Zhou ($82.000). Ivey bekam als Runner-up $113.000 Preisgeld ausbezahlt, zog zusätzlich die beiden größten Bounties im Gesamtwert von $300.000. Mateos bekam $162.000 plus $165.000 ausbezahlt, bringt es overall bei der Super High Roller Series damit auf $1,24 Millionen an Preisgeldern.