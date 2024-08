Back-To-Back Finaltische für Sam Ju

Auch bei der momentan laufenden PGT Super High Roller Serie auf Zypern sammelt Ju fleißig Rankingpunkte und Preisgelder. Bei Event #3, einem $25.750 No-Limit Holdem 6max Turnier, belegte Ju Rang 6 für $65.000. Und beim direkt folgenden Event #4 holte er sich erneut einen Platz am Finaltisch. Dort geht er heute als Zweiter in Chips ins Rennen.

Kurz vor dem Finaltisch erreicht SPORT1 den Geschäftsmann auf Zypern: „Mich hier mit den besten Pokerspielern der Welt zu messen, ist eine Challenge, aber auch eine Freude zugleich. Der Final Table im 25K 6-Max sollte eigentlich mein letztes Turnier gewesen sein, weil ich heute morgen zurück fliegen wollte, um am Freitag Mittag an der Hochzeit meines sehr guten Freundes Bastian teilzunehmen. Habe mich spontan entschieden, das 50K Turnier noch zu spielen. Umso mehr freut es mich, es wie bei der Triton Montenegro back to back an den Final Table geschafft zu haben zusammen mit meinem Freund Adrian Mateos, dem derzeit besten Pokerspieler der Welt. Jetzt fliege ich am Donnerstag um 3 morgens zurück nach Deutschland - hoffentlich mit der Trophäe,“ so Ju zu SPORT1.