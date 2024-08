Der 3.2 Millionen Dollar Fight

Nur vier Spieler im Geld

Das zwölftgrößte Teilnehmerfeld in der Geschichte der Super High Roller Bowl umfasste 24 Teilnehmer, von denen nur 14 Spieler den zweiten Tag erreichten. Nach einem actionreichen Tag blieben nur noch vier Spieler übrig, wobei der Spanier Juan Pardo Dominguez mit 3.500.000 Chips die Führung innehat. Er führt vor Seth Davies (2.025.000 Chips), Leonard Maue (995.000 Chips) und Jeremy Ausmus (690.000 Chips). Diesen vier Finalisten sind mindestens $750.000 an Preisgeld und 225 PGT-Punkte sicher. Wer das Heads-up erreicht, sichert sich $1.900.000 Preisgeld und 450 PGT-Punkte. Der Sieger der Super High Roller Bowl IX erhält $3.206.000, 600 PGT-Punkte und den Super High Roller Bowl-Meisterschaftsring.

Maue foldet gegen Bluff

Sam Greenwood war der erste Spieler, der in Gefahr geriet, als er mit einem Straight- und Flush-Draw gegen Ausmus‘ Nut-Flush-Draw antrat. Greenwood traf am River ein Paar und kletterte auf dem Leaderboard, während Ausmus nun zu den Short Stacks gehörte. Alex Kulev war dann mit König-Zehn gegen Ausmus‘ König-Dame suited in Gefahr. Greenwood spielte daraufhin einen großen Pot gegen den über Nacht führenden Maue, als er eine Three-Bet und Continuation-Bets callte, bevor er am River mit Sieben-hoch All-in ging, nachdem seine Straight- und Flush-Draws nicht ankamen. Maue foldete sein Ass-hoch, und Greenwood übernahm die Führung am Featured Table.