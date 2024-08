Gewinner und Verlierer des Cash Game Invitationals

Robin Scherr 11.08.2024 • 20:56 Uhr Sieben Sessions Ultra-High-Stakes beim Triton Poker Series Cash Game Invitational in Montenegro wurden absolviert. Es wurden etliche Pots in Millionenhöhe gespielt. Es gab große Gewinner und große Verlierer. Die Bilanz.

Ivey, Cates und Antonius auf der Gewinnerseite

An den letzten zwei Spieltagen zählten insbesondere Phil Ivey, Dan ‚Jungleman‘ Cates und Patrik Antonius zu den Gewinnern. Ivey war auch am Freitag nicht an den ganz großen Pots beteiligt, verbuchte in der Session aber ein Plus von $522.000 und liegt im Ranking für die gesamte Woche in Montenegro mit knapp $1 Million Profit auf Rang drei. Cates verbuchte am Freitag $646.000. Antonius war Freitag und Samstag dabei, konnte seine Verlustsession (-$550.000) vom Donnerstag nicht nur wettmachen, schloss die Woche overall sogar mit $360.000 auf der Habenseite ab.

Der Finne setzte dabei unter anderem auf einen Bluff mit A♦5♦gegen ST Wang. Nach einer 4-Bet des Chinesen auf $105.000 callte Antonius und zahlte am 8♣2♣4♣-Flop weitere $50.000. Die Q♦ am Turn checkten beide Spieler, ehe Antonius nach der 6♣ am River $355.000 in den $322.000-Pot spielte. Das Timing stimmte, den Wang hielt A♠8♦und gab die Hand nach etwas Bedenkzeit auf.

Furchtloser Elton Tsang dominiert, Tony G blutet

Größter Gewinner in Montenegro war aber ganz klar Elton Tsang. Der 44-jährige Unternehmer aus Hong Kong verbuchte trotz einer desaströsen Session an Tag 3 (minus $1.323.000) ein Plus von $3.058.000. Er gewann in Session 4 mit Poket Aces gegen Pocket Kings den größten Pot der Woche ($1.485.000) gegen Trashtalker Tony G, spielte in Session 5 auch den höchsten Tagesgewinn ($2.009.000) ein.

Tony G dagegen zählt zu den großen Verlierern. Nachdem er seine erste Session mit $130.000 leicht im Plus abgeschlossen hatte, folgte der rabenschwarze Tag 4 (minus $1.345.000). Zum Abschluss am Samstag verteilte der 50-Jährige noch einmal $500.000 am Tisch.

Die Gewinner/Verlierer-Übersicht

Elton Tsang (Hong Kong), $3.058.000

Ferdinand Putra (Indonesien), $1.273.0000

Phil Ivey (USA), $999.000

Andy Ni (China), $911.000

Dan Cates (USA), $874.000

Brian Kim (USA), $472.000

Patrik Antonius (Finnland), $360.000

Danny Tang (Hong Kong), $304.000

Aaron Zang (China), $135.000

Mikhail Petrov (Russland), $51.000

ST Wang (China), -$143.000

Linus Löliger (Schweiz), -$268.000

Adrian Mateos (Spanien), -$595.000

Rob Yong (GB), -$657.000

Handz (USA), -$924.000

Paul Phua (Malaysia), -$1.475.000

Elizabeth Chen (China), -$1.591.000

Tony G (Litauen), -$1.720.000