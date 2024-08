GGPoker kauft WSOP

Die Gerüchteküche hat lange gebrodelt und jetzt ist es offiziell: Caesars Entertainment hat für die stolze Summe von $500 Millionen den Verkauf der Marke World Series of Poker für an die NSUS Group Inc., der Investmentgruppe hinter Online-Poker-Anbieter GGPoker, bekanntgegeben.