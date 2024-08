Internationaler Finaltisch bei der Super High Roller Serie

Die Weltelite der Super High Roller trifft sich aktuell auf Zypern. Im ersten Event sitzen neun Spieler aus neun Nationen am Finaltisch.

Die Super High Roller Serie der Poker Go Tour (PGT) hat den ersten Finaltisch erreicht. Kayhan Mokri Roshanfekr beendete Tag 1 mit der überwältigenden Chiplead von 2.955.000 in seinem Stack. Er wird den Finaltisch mit einem großen Vorsprung beginnen, vor Spielern wie dem WSOP-Bracelet-Gewinner Santhosh Suvarna, dem Deutschen Leonard Maue, so wie Dejan Kaladjurdjevic, Roman Hrabec, Maksim Vaskresenski, Sam Greenwood und Brian Kim.