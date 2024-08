Monster-Pötte beim Triton Cash Game

von Robin Scherr 07.08.2024 • 23:23 Uhr „Raise The Stakes“ war das Motto beim gestrigen Triton Poker Series Cash Game Invitational in Montenegro. Tatsächlich gab es eine der größten jemals per Livestream übertragenen Cash-Game-Sessions mit zwei „Million-Dollar-Pots“ zu sehen.

Raise The Stakes am dritten Spieltag

Nachdem an der ersten zwei Tagen im Maestral Hotel & Casino bei Blinds $1.000/$2.000 bereits ein Minimum-Buy-In von $200.000 fällig war, ging es am Dienstag so richtig zur Sache. Es wurde ein dritter Blind-Einsatz in Höhe von $5.000 hinzugefügt, und die Spieler mussten mindestens $500.000 an den Tisch bringen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit Phil Ivey, Patrik Antonius, Dan ‚Jungleman‘ und dem Schweizer Linus ‚LLinusLLove‘ Löliger sind einige extrem starke Profispieler vor Ort. Die gestrige Session spielte aber nur Ivey, der es mit Casinobesitzer Rob Yong (Dusk Till Dawn), Triton-Gründer Paul Phua und weiteren asiatischen Geschäftsleuten und Pokerspielern, wie zum Beispiel Elton Tsang zu tun bekam. Groß in Szene setzten konnte sich der Poker Hall of Famer aber nicht. Im Gegenteil, Ivey verlor insgesamt $184.000.

Tan Xuan holt den ersten $1-Million-Pot

Zum ersten großen Showdown kam es wenig später zwischen Tan Xuan und Tsang. Tsang raiste am Hi-Jack mit K♠8♠ auf $8.000, callte die 3-Bet von Xuan (Cut-off) auf $25.000. Der Flop ging auf mit 3♠8♦5♥, Tsang erhöhte mit seinem Top Pair die $28.000 von Xuan per Check-Raise auf $75.000 und callte danach auch die 3-Bet auf $182.000. Nach der 6♦ am Turn checkte Tsang erneut, stellte nach Xuans $203.000-Bet aber seine letzten $309.000 All-in und bekam den Snap-Call von A♠A♥. Die 9♣ am River änderte nichts, sodass $1.040.000 in Xuans Richtung wanderten. Die Session beendete er dennoch mit $246.000 im Minus.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

ST Wang deckt Bluff von Andy Ni auf und ist der Gewinner des Tages

Während Tsang, der am Montag noch $760.000 Profit gemacht hatte, diesmal mit einem Minus in Höhe von $1.323.000 als größter Verlierer aus der Session ging, war ST Wang mit einem Plus von $1.389.000 der große Gewinner. Hauptverantwortlich dafür war ein Monsterbluff von Andy Ni. Auf 2♠J♠7♥10♥J♥ spielte der in Spanien aufgewachsene Chinese, $52.000 an und ging nach dem Raise seines Landsmanns auf $135.000 für insgesamt $447.000 All-in. Wang hielt in diesem Spot A♥K♥, machte nach etwas Bedenkzeit den Call und lag richtig gegen Q♣10♣. Allein dieser Pot war $976.000 wert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Adrian Mateos und Tony G spielen die vierte Session