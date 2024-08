Österreicher gewinnt "Millionen-Kopfgeld"

Ein Suckout ins Glück beim Mystery Millions

Gewinnt ein Spieler mit der schlechteren Starthand, spricht man beim Poker von einem Suckout. Einen ganz besonderen Suckout landete ‚Zipflzwigga‘ beim $215 Mystery Millions der WSOP Online. Der Pokerspieler aus Österreich traf mit A♦4♣ gegen A♠K♠ auf 9♣A♣4♥3♣8♥ Two Pair, bekam im Anschluss für den Bustout eine zufällige Mystery-Truhe und zog den Bounty Jackpot in Höhe von $1 Million. Dass er das Turnier wenig später bereits auf Platz 2.896 für $245 Preisgeld beendete, spielte für ihn ganz sicher keine Rolle mehr.

Insgesamt wurden beim Mystery Millions durch 52.452 Entries $10.375.005 an Preisgeldern und Mystery Bounties ausbezahlt. Den Sieg schnappte sich in der vergangenen Nacht Vlad Darie, der in diesem Jahr auch schon das $10.300 GGMillion$ gewonnen hat. Neben dem Gold Bracelet bekam der in Österreich lebende Rumäne $623.718 Prämie und $10.143 für Mystery Bounties ausbezahlt.