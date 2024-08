Patrik Antonius verliert über halbe Million Dollar beim Cashgame

Robin Scherr 09.08.2024 • 15:45 Uhr Auch die fünfte Session beim Triton Poker Series Cash Game Invitational in Montenegro bot wieder jede Menge Action und Pots in Millionenhöhe. Mittendrin war diesmal auch Cash-Game-Legende Patrik Antonius.

Es gibt aktuell keinen zweiten Cash-Game-Spieler in der Pokerwelt, der an den Status von Patrik Antonius herankommt. In diesen Sommer wurde der 43-jährige Finne völlig zurecht in die Poker Hall of Fame aufgenommen, durfte daher auch in Montenegro nicht fehlen. Das Minimum-Buy-betrug am Donnerstag erneut satte $500.000 bei Blinds $1.000/2.000 plus $5.000 BB-Ante.

Elton Tsang blufft Patrik Antonius

Antonius war auch in eine der spektakulärsten Hände der Session verwickelt. Mit A♠Q♦ open-raiste der Finne aus dem Big Blind auf $16.000, Elton Tsang, der in erster Position den $4.000 Straddle gesetzt hatte, machte den Call. Der Flop ging auf mit 3♣8♥7♦, Antonius checkte, raiste dann aber die $15.000 von Tsang auf $45.000.

Der Unternehmer aus Hong Kong zahlte nach und am Turn wurde die 5♠ gedealt, die Antonius mit $125.000 anspielte. Tsang blieb erneut dabei. Nach der 8♦ am River trat Antonius schließlich auf die Bremse, checkte und wurde mit einer Bet in Höhe von $300.000 konfrontiert. Mit Ace-high hielt Antonius lediglich einen Bluffcatcher, entschied sich gegen den Call. Doch Tsang saß tatsächlich mit J♥9♥ auf einem Bluff, nachdem er seine Outs zur Straight verpasst hatte.

Tsang holt auch den größten Pot und schließt mit über $2 Millionen ab

Vor dem Bluff gegen Antonius hatte Tsang bereist den Pot des Tages abgeräumt. Auf 8♦9♥6♦kam es zum Schlagabtausch gegen Ferdinand Putra, der für den Spieler aus Indonesien mit dem All-in für $589.000 endete. Im Showdown drehte Putra 9♦7♦ für den Straightflushdraw um, Tsang zeigte 9♣9♥ zum Set, sodass die Chancen fast einem Coinflip glichen. Letztlich wurde der leicht favorisierte Drilling nach der 3♠ am Turn und der 6♣ am River zum Full House und $1.307.000 gingen an Tsang.

