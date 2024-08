Start in die WSOP Europe Qualifikation

Die europäische Ausgabe der World Series of Poker wirft ihre Schatten voraus. Am 28. September fällt der Startschuss, und nach den erneuten Rekordzahlen der WSOP Las Vegas sind auch die Erwartungen im King‘s Resort groß.

Die WSOP Europe wurde erstmals 2007 in London gespielt und hat bereits zahlreiche Standortwechsel hinter sich, darunter Cannes und Berlin. Kontinuität stellte sich erst zehn Jahre später ein, denn seit 2017 werden die europäischen Bracelets im beschaulichen Rozvadov ausgespielt. In dem Dorf an der deutsch-tschechischen Grenze haben die Verantwortlichen aus dem King‘s Casino in den vergangenen Jahren das King‘s Resort geschaffen, dass den größten Cardroom Europas (über 150 Pokertische) beherbergt und über einen Hotelkomplex mit 240 Betten verfügt.