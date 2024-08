Top-Elite trifft sich auf Zypern

Am Samstag startet auf Zypern die mit Spannung erwartete PokerGO Super High Roller Series, mit dem $300.000 Super High Roller Bowl IX als Headliner. Insgesamt umfasst die Serie vom 17. bis 25. August zehn Events mit Buy-ins ab $25.000.

Über 60 High Roller haben bereits zugesagt

Hold‘em zum Auftakt, Omaha zum Abschluss

Die Turnierserie beginnt mit drei $25.000 NLHE Events, am Dienstag werden dann $50.000 und am Mittwoch beim Main Event sogar $100.000 Buy-In fällig. Für Abwechslung sorgt dann noch ein $25.000 NLHE Mystery Bounty 6-Max, ehe am Freitag der auf drei Spieltag angesetzte $300.000 Super High Roller Bowl IX beginnt.