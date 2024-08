Tscheche Hrabec gewinnt High Roller Auftakt

Die Super High Roller Series 2024 ist im Merit Royal Diamond Hotel & Spa in Nordzypern gestartet, und es ist Roman Hrabec, der in Event #1: $25.750 No-Limit Hold‘em (8-Max) den Sieg holte und damit seinen ersten PGT-Titel errang. Hrabec war der kleinste Stack, als die Bubble platzte danach ritt er auf einer Welle von Glück und guten Karten bis zu seinem dritten Karrieretitel.

Hrabec in europäischer Elite

Hrabec setzte sich in einem Feld von 39 Spielern durch, sicherte sich den Sieg und sammelte 190 PGT-Punkte, wodurch er auf Platz 221 der PGT-Rangliste vorrückte. Laut The Hendon Mob stiegen seine Turnier-Lebensgewinne nun auf mehr als $8.674.000, womit er in der All-Time Money List der Tschechischen Republik nur noch hinter Martin Kabrhel liegt. Hrabecs Pokerkarriere begann 2018, aber es dauerte bis 2024, bis er seinen ersten Turniersieg feierte. Im März gewann Hrabec das Triton Jeju $100k Main Event für $4.330.000 und holte sich im Sommer sein erstes WSOP-Armband, indem er das $333 No-Limit Hold‘em Triple Treys Online-Event für $100.228 gewann.