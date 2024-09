Brasilianerin gewinnt Bracelet bei WSOP Europe

Michael Körner 27.09.2024 • 10:57 Uhr Vivian Saliba hat sich ihren Lebenstraum erfüllt. Die brasilianische Pokerspielerin gewinnt bei der World Series of Poker Europe das begehrte WSOP-Bracelet.

Nach fast siebzehn Stunden Spielzeit fand Event #4: €2.000 Pot Limit Omaha bei der World Series of Poker Europe 2024 endlich sein Ende. Die Brasilianerin Vivian Saliba setzte sich gegen ein Feld von 229 Teilnehmern durch und gewann hier im King‘s Resort in Rozvadov ihr erstes WSOP-Armband. Saliba sicherte sich das Preisgeld von €91.400 für den ersten Platz aus dem €398.231 großen Preispool, nachdem sie sich in einem kurzen Heads-up-Duell über zwei Level hinweg gegen den Deutschen Markus Anheier durchsetzte. Dies ist Salibas zweitgrößter Karrieregewinn und bringt ihre Turnier-Lebensgewinne auf über eine Million Euro.

Der Zweitplatzierte Anheier musste sich mit einem Preisgeld von €59.700 zufriedengeben, was etwa das Zwanzigfache seines bisher größten Turniergewinns ist. Das Podium komplettierte der letztjährige Champion Hokyiu Lee.

Saliba sagte, sie sei erleichtert, endlich ein Bracelet in den Händen zu halten, nachdem sie bereits zum fünften Mal an einem WSOP-Live-Finaltisch stand. „Ich dachte mir nur: Bitte werde nicht Zweite“, erzählte sie PokerNews. „Ich hatte es wirklich auf das Bracelet abgesehen. Natürlich bin ich glücklich, aber um meine Gefühle in einem Wort zusammenzufassen: erleichtert.“