Die Drama-Woche des Dominik Nitsche

Nitsches zweiter Anlauf endet mit der ersten Hand

Am gestrigen Dienstag (Preispool $2.050.000) waren Nitsche und Boyle wieder im Finale dabei, starteten erneut von den Plätzen drei und fünf und spielten am Ende erneut den Titel aus. Diesmal führte Boyle mit 14 zu 7 Millionen nach Chips und machte direkt in der ersten Hand mit einem gewonnen Coinflip alles klar. Nitsche hatte den Pot mit 4♥4♣ und einem Raise auf 500.000 Chips eröffnet, callte wenig später zum All-in und zog auf 10♣5♥A♦Q♥J♠ gegen A♥9♠ den Kürzeren. Für den zweiten Sieg in Folge bekam Boyle $414.471 ausbezahlt, Nitsche kassierte diesmal $319.601.