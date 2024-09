Jonathan Little triumphiert beim PGT Masters

PGT.com 15.09.2024 • 10:22 Uhr Jonathan Little, oder „Coach Little“, wie er von einigen genannt wird, zeigte eine beeindruckende Leistung und sicherte sich seinen dritten PGT-Titel und seinen ersten der Serie in Event #4: $10.100 No-Limit Hold‘em der Poker Masters 2024.

Little konnte die Trophäe und das Preisgeld von $226.800 nach einem Heads-up-Sieg gegen den Newcomer Harvey Castro mit nach Hause nehmen. Laut The Hendon Mob hat Little damit nun Karrieregewinne von über $9.000.000 erzielt. Zudem rückt er auf den dritten Platz der Purple Jacket Leaderboard hinter Justin Zaki und Jeremy Becker vor. Castro erzielte mit seinem zweiten Platz das zweite sechsstellige Preisgeld seiner Karriere und den zweithöchsten Live-Cash.

Pure Dominanz am Finaltisch

Little ging als Chipleader in den Tag und gab diese Führung nie ab, während er methodisch jeden Spieler am Tisch eliminierte. Clemen Deng war Littles erstes Opfer, als er mit Ass-Bube in Herzen gegen Littles Ass-König offsuit antrat. Deng erhielt keine Hilfe und schied auf dem siebten Platz aus. Dies war Denges zweites Cash in der Serie. Als nächster folgte Isaac Haxton, der ähnlich wie Deng durch ein kleineres Ass gegen Littles größeres Ass ausschied. Haxton war mit Ass-Zehn in Pik gegen Littles Ass-Bube offsuit All-in, und obwohl Haxton auf dem Flop eine Zehn traf, übertraf Little ihn, indem er auf dem Turn einen Buben traf, um Haxton auf Platz sechs nach Hause zu schicken. Dies war auch Haxtons zweites Cash in der Serie.

Wayne Nowak belegte den fünften Platz. Nowak verteidigte seinen Big Blind gegen Little, und nachdem beide ein Ass floppten, ging Nowak All-in. Jedoch war sein Ass-Zwei offsuit gegen Littles Ass-Dame offsuit unterlegen, und er konnte sich nicht mehr verbessern, um der Eliminierung zu entgehen. Nowak nahm mehr als $56.000 für seinen Auftritt mit nach Hause.

Sam Soverel erzielte sein erstes Cash in der Serie und belegte den vierten Platz, nachdem sein Ass-König in Karo gegen Littles Bube-Zehn in Pik nicht hielt. Little flopte ein Paar Buben, drehte eine Straße und machte am River einen Flush, um Soverel wie gewünscht frühzeitig zum UFC-Kampf zu schicken.

Es war das zweite Mal in Folge, dass Jim Collopy an einem Finaltisch saß, nachdem er in Event Nummer 3 Sechster wurde. Collopy ging mit Pocket-Zweien gegen Littles König-Drei offsuit All-in, aber Little traf einen König auf dem Flop, um Collopy auf dem dritten Platz aus dem Turnier zu werfen. Collopy nahm sein erstes sechsstelliges Preisgeld der Serie mit nach Hause.

Klarer Chiplead im Heads-Up