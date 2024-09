Starke Deutsche bei WSOP Online

Online-Pro Dennis Völz gelingt der große Wurf

Dennis Völz dagegen schloss den zweiten Spieltag als Chipleader und setzte sich am Dienstag am Final Table gegen namhafte Konkurrenz, wie den Bulgaren Hristo Anastassov (5./$328.768), den Kanadier Daniel Dvoress (7./$166.188) und letztlich Heads-up den Brasilianer José Eduardo Ferreira (2./$914.946) durch.

Deutschland auf Platz eins in der Nationenwertung

Vor einer Woche hatte sich Konstantin Held beim $500 Mini Main Event (#12) in einem Feld mit 9.220 Entries (Preispool $4.379.500) durchgesetzt und sein erstes Bracelet plus $574.199 Prämie gesichert. Oliver Weis ($76.909) schloss das $1.000 5-Card PL Omaha (#10) auf Platz zwei ab. Am vergangenen Sonntag kamen die Plätze zwei und drei für Tim Kramer ($120.469) und Christopher Pütz ($92.894) beim $800 Ultra Deepstack (#15) hinzu, am Montag überzeugte dann auch ‚raisitupKR‘ ($55.624) mit Platz drei beim $215 Beat the Pros Bounty (#16).