Youtube sperrt Hustler Casino Live

Das Hustler Casino in Los Angeles hat über „X“ verkündet, dass sie für ihre Poker-Livestreams vorübergehend auf Twitch ausweichen werden. Gegenüber pokernews.com erklärte Mitbesitzer Ryan Feldman, dass Youtube vermutlich Probleme mit den Anzeigenkunden des Hustler Casinos hat, die „sie nicht mögen“.

Das Hustler Casino überträgt regelmäßig per Livestream spektakulär besetzte Poker-Cashgames, die fünfstellige Abrufzahlen generieren. So waren u.a. Fußballstar Neymar, Youtube-Legende „Mr. Beast“ und US-Millionär Dan Bilzerian in den Shows zu sehen. Der Youtube-Kanal „Hustler Casino Live“ selbst hat 360.000 Abonnenten.