Bleznik mit back-to-back Chance im PLO Super High Roller

Beim Super High Roller Bowl Pot-Limit Omaha in Las Vegas stehen die fünf Finalisten fest. In Führung liegt ausgerechnet Jared Bleznik, der vor einem Jahr die Premiere des teuersten PLO-Turniers der Welt gewann.

Mit Beginn von Spieltag 2 im PokerGO Studio schloss gestern die Late-Registration beim $100.000 SHR PLO. Nick Schulman, Jason Koon, Seth Davies und der Argentinier Michael Duek nutzten die Re-Entry-Option, sodass am Ende bei 42 Entries $4.200.000 im Preispool lagen. Bei der ersten Ausgabe 2023 wurden $3.800.000 ausgespielt.

Bleznik läutet Kronwitters Bustout ein

Jonas Kronwitter konnte seine Position in der oberen Hälfte des Klassements lange halten, ehe er bei noch elf Spielern ein Full House von Bleznik auszahlte und zwei Drittel seines Stacks einbüßte. Der US-Amerikaner untermauerte damit seine Top-Position, während der Deutsche am Ende short gegen ein Full House von Artem Maksimov als Neunter ausschied und leer ausging.

Im weiteren Verlauf sorgte Maksimov auch für den Bustout von Jeremy Ausmus an der Moneybubble und beendete den Spieltag durch den Bustout von Sam Soverel ($250.000) auf Platz sechs. Dazwischen hatte Seth Davies Ben Tollerene ($170.000) auf Platz sieben an die Rail geschickt. Dennoch war Bleznik auch in der Schlussphase der dominierende Akteur. Mit 4.370.000 Chips (145,7 Big Blinds) liegt er deutlich vor Maksimov (3.055.000), Sean Winter (2.165.000), Seth Davies (1.875.000) und Josh Arieh (1.135.000).