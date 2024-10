Die 4-Karten-Freaks sind los

Seit Montag läuft im PokerGO Studio in Las Vegas die zweite Ausgabe der PGT PLO Series in diesem Jahr. Die Turnierserie bietet neun Events mit Buy-Ins zwischen $5.100 und $25.200. Direkt im Anschluss fällt am 23. Oktober dann der Startschuss zum $100.500 Super High Roller Bowl PLO, dem teuersten Omaha-Turnier des Jahres.