Finaltisch des WSOPE Main Events steht

An den letzten zwei Tischen waren mit Fabian Gumz (4.100.000 Chips), Michael Dick (5.550.000) und David Hochheim (6.100.000) noch drei Deutsche vertreten. Allerdings hatte sich Simone Andrian (20.885.000) zu diesem Zeitpunkt bereits einen gewaltigen Vorsprung auf die Konkurrenz erspielt. Michael Dick verlor seine letzten Chips schließlich per Coinflip mit 7♦7♣ gegen A♦K♠ von David Hochheim, kassierte als Elfter €74.000 Preisgeld. Am Final Table brachte Fabian Gumz seine Chips dann mit K♦Q♦ in die Mitte und lief gegen A♠A♦ von Ran Ilani aus Israel. Gumz kassierte für seinen 9. Platz €93.900.