GGPoker übernimmt WSOP-Marke

Robin Scherr 30.10.2024 • 14:05 Uhr Der $500 Millionen Mega-Deal ist perfekt! Am späten Dienstagabend hat Caesars Entertainment den im August angekündigten Verkauf der Marke World Series of Poker (WSOP) an die NSUS Group Inc. (NSUS) auch offiziell bestätigt.

Die hinter Online-Poker-Anbieter GGPoker steckende Investmentgruppe NSUS zahlt demnach $250 Millionen sofort in bar an Caesars Entertainment. Die restlichen $250 Millionen werden fünf Jahre nach Abschluss des Deals fällig. Damit ist der US-amerikanische Gaming- und Unterhaltungsriese aber nicht komplett raus. Im Gegenteil. Caesars hat sich im Gegenzug das Recht gesichert, die WSOP auch in den kommenden 20 Jahren in den eigenen Las Vegas Casinos auszurichten und erhält von NSUS die Lizenz das WSOP Online-Echtgeld-Pokergeschäft in Nevada, New Jersey und Michigan weiterzubetreiben. Zusätzlich behalten die Live-Pokerräume von Caesars das WSOP-Branding sowie das Vorzugsrecht, die beliebten WSOP Circuit Veranstaltungen auszurichten.

{ "placeholderType": "MREC" }