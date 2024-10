Kronwitter scheitert hauchdünn am PGT-Sieg

Das war haarscharf für Jonas Kronwitter. Der deutsche Pokerprofi war in der vergangenen Nacht in Las Vegas drauf und dran seinen ersten Titelgewinn bei der PGT PLO Series zu feiern, wurde in einem spektakulären Heads-up aber noch Matthew Wantman abgefangen.