Mega Omaha-Event gestartet

Am Donnerstag ist im PokerGO Studio in Las Vegas der Super High Roller Bowl Pot-Limit Omaha gestartet. Das mit $100.000 Buy-In teuerste Omaha Event des Jahres wird zum zweiten Mal gespielt und hat die Zahlen aus 2023 bereits egalisiert.

Am Donnerstag ist im PokerGO Studio in Las Vegas der Super High Roller Bowl Pot-Limit Omaha gestartet. Das mit $100.000 Buy-In teuerste Omaha Event des Jahres wird zum zweiten Mal gespielt und hat die Zahlen aus 2023 bereits egalisiert.

38 Entries wurden bei der vor einem Jahr von Jared Bleznik gewonnen Premiere des SHR PLO erzielt. Genau diese Zahl steht auch nach dem Ende von Spieltag eins der aktuellen Ausgabe. Allerdings ist die Late-Registration bis zum Start von Spieltag zwei möglich, und zahlreiche ausgeschiedene Spieler haben ihre Re-Entry-Option noch nicht genutzt. Es wird also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine neue Bestmarke geben.

Blezniks zweiter Versuch passt, Negreanu chancenlos

Los ging es am Donnerstag mit 28 Spielern, die mit jeweils 300.000 Chips auf fünf Tische verteilt wurden. Die große Action ließ nicht lange auf sich warten. Titelverteidiger Bleznik schied schon in Level 4 (Blinds: 1.500/3.000/3.000) als einer der ersten Spieler aus, nutzte aber die einmalige Re-Entry-Option und schloss den Spieltag letztlich mit 1.367.000 Chips auf Platz zwei hinter Artem Maksimov (1.775.000) ab. Maksimov gewann bereits am Ende von Level 5 (2.000/4.000/4.000) mit einem Set Kings den größten Pot des Tages, nahm so Jesse Lonis aus dem Spiel.