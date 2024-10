Seth Davies gewinnt das PLO Megaevent

Seth Davies hat einen historischen Sieg eingefahren. Nach seinem Triumph im August auf Zypern, gewann der 35-jähriger Pokerspieler in der vergangenen Nacht in Las Vegas nach einem sensationellen Comeback seinen zweiten Super High Roller Bowl und $1,5 Millionen.

2024 ist ein Jahr der Superlative für Seth Davies. Der auf High-Roller-Turniere spezialisierte US-Amerikaner strich im Sommer durch den Sieg beim $300.000 Super High Roller Bowl IX auf Zypern mit $3,2 Millionen das höchste Preisgeld seiner Karriere ein. Durch den Triumph beim $100.000 Super High Roller Bowl Pot-Limit Omaha im PokerGO Studio kam am Samstag das zweithöchste Einzelpreisgeld dazu. Insgesamt hat Davies in seiner Karriere $31,8 Millionen eingespielt, über $8,6 Millionen davon in 2024. Ein WSOP Bracelet fehlt aber erstaunlicherweise noch in seiner Titelsammlung.