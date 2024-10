Streamer-Freundin löst Paradise Ticket

Robin Scherr 19.10.2024 • 10:52 Uhr Gibt es einen Rollentausch bei Charlott Eisenkolb und Sport1-Streamer René Majed? 2023 begleitete Charlott ihren Freund zur Premiere der WSOP Paradise, in diesem Jahr könnte dem Pokerpro die Rolle als Begleitung zukommen.

Charlott wird im November bei GGPoker in einem 6-Max Sit & Go um die Teilnahme am $26.000 Super Main Event der WSOP Paradise spielen, der mit einem garantierten Preispool von $50 Millionen ausgestattet ist. „Nach dem Main Event in Las Vegas, ist es das Turnier, das ich einmal im Leben spielen möchte“, verrät die Psychologiestudentin, die sich auch keine bessere Location vorstellen kann: „In Vegas wird nur gepokert. Auf den Bahamas hast du Strand und viele andere Freizeitmöglichkeiten. Der Ausblick vom Hotelzimmer war sensationell. Paradies passt auf jeden Fall.“

Nervosität vor jedem Turnier

Die 33-Jährige aus Schwerin hat in den vergangenen zwei Jahren einiges an Live-Erfahrung gesammelt. Zweimal war sie mit René auch schon in Las Vegas, schaffte es 2023 bei der $1.000 Ladies Championship ins Geld. „Aber ich bin trotzdem vor jedem Turnier sehr aufgeregt. Und die Aufregung steigt mit der Höhe des Buy-Ins deutlich an.“

Poker ist auch das bestimmende Thema im Alltag der beiden. „Wenn ich bei René bin, geht es schon beim Frühstück los. Ich habe einfach immer Fragen“, erzählt Charlott. Entsprechend hat sich ihr Spiel in den letzten Jahren auch extrem verbessert: „René ist ein richtig guter Coach, mein Spiel ist durch ihn auf einem viel höheren Level.“

Und jetzt könnte es sogar – zumindest kurzfristig – zum Rollentausch kommen. Das Preispaket bei GGPoker.de hat es auf jeden Fall in sich. Mit $52.000 ist neben dem regulären Buy-In auch noch ein Re-Entry abgesichert. Dazu kommen der Flug und in die Unterbringung im 5-Sterne-Resort Atlantis.

Letzte Quali-Chancen