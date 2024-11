Antonius wirft die weiße Flagge

Drei Niederlagen waren für den Finnen dann doch zu viel. Ein weiteres Duell kommt für Patrik Antonius nicht in Frage. Jared Bleznick ist der große Gewinner.

Drei Niederlagen waren für den Finnen dann doch zu viel. Ein weiteres Duell kommt für Patrik Antonius nicht in Frage. Jared Bleznick ist der große Gewinner.

Der Champion von High Stakes Duel V steht fest! Jared Bleznick hat auch die dritte Runde der Heads-up-Challenge in Las Vegas gegen Poker Hall of Famer Patrik Antonius gewonnen und insgesamt $350.000 abgeräumt.

Nach den Niederlagen in den ersten zwei Runden ($50.000 und $100.000 Buy-In) warf Antonius jeweils ohne zu zögern das rote Tuch auf den Tisch, um das Match fortzusetzen. Am Dienstag wurde das Buy-In dann in Runde 3 auf $200.000 verdoppelt.