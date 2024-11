Boris Becker feiert Poker-Comeback

Das Pokerspiel lässt Boris Becker nicht los. Die Tennis-Legende hat in der Vergangenheit weltweit an zahlreichen großen Pokerturnieren teilgenommen und war regelmäßiger Gast in TV-Formaten wie German High Roller oder der TV Total Pokernacht. Sein letzter großer Auftritt bei der WSOP Europe in Tschechien liegt mittlerweile aber sieben Jahre zurück.