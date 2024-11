Böser Bad Beat bei GGMillion$

Über 95 % reichen Tkatschew nicht

Alexander Tkatschew ist ein echter Dauerbrenner beim größten wöchentlichen High-Roller-Turnier auf GGPoker. Bei mittlerweile 114 Teilnahmen kommt er auf eine ITM-Quote von 19 %, spielte gestern zum achten Mal den Final Table. Zwar startete der deutsche Pro als einer der Shortstacks, konnte aber verdoppeln und brachte seine Chips dann vor dem Flop mit A♣A♠ gegen Q♦Q♠ von Mikalai Vaskaboinikau als haushoher Favorit in die Mitte. Im Pot lagen 4,5 Millionen Chips, die Tkatschew auf Platz zwei hinter den US-Amerikaner Jon Van Fleet (6 Millionen) hochgespült hätten. Bis zum Turn sah alles gut aus, auf 6♥2♦J♦7♥ lag Tkatschew mit 95,45 % vorne. Es reichte aber nicht, denn der Weißrusse traf mit der Q♥ eines seiner zwei Outs und schickte Tkatschew auf Platz sieben für $84.071 an die Rail.

Juan Pardo Dominguez feiert vierten Sieg

Obwohl Vaskaboinikau seinen Stack in der Folge sogar auf über 9 Millionen ausbauen konnte, musste er sich am Ende mit Platz drei für $222.432 begnügen. Seine Chips gingen in zwei Händen an Juan Pardo Dominguez, der zwischendrin auch den Bustout von Van Fleet ($174.406) besorgt hatte. Trotz klarer Führung wurde es für den Spanier im Heads-up gegen Artsiom Lasouski ($283.685) aber noch ein einmal ganz eng, ehe er letztlich mit einem höheren Flush alles klar machte und seinen vierten GGMillion$-Sieg für $361.804 feierte. Insgesamt bringt es Pardo Dominguez damit auf $7,4 Millionen an Preisgeldern, die Platz zwei in der GGMillion$ All-Time Money-List hinter dem zehnfachen Champion Artur Martirosian ($8,9 Millionen) bedeuten.