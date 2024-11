Deutscher Shooting Star bei Triton Series

Newcomer Tom Fuchs mit Karrierehighlight

Am entscheidenden zweiten Spieltag lief es aber nicht nach Wunsch. Das galt vor allem für Ole Schemion und Leonard Maue, denn beide verpassten die 27 bezahlten Plätze. Vor dem Final Table erwischte es auch noch Hissou (24./$43.000), Tobias Schwecht (23./$47.000), Roland Rokita (16./$57.000), Ensan (14./$64.000) sowie Matthias Eibinger (10./$81.000).Richtig zufrieden war am Ende wohl nur Tom Fuchs. Der 26-jährige Newcomer aus Thüringen musste sich am Ende short mit K♣Q♦ gegen A♦2♦ von Alex Theologis aus Griechenland geschlagen geben, feierte mit Platz fünf aber den größten Erfolg seiner Pokerkarriere und verdoppelte mit $284.000 Preisgeld seine bisherige Ausbeute an den Livetischen.