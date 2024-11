Duell der Freunde in Monte Carlo

Mario Mosböck ist zu einem erstklassigen Pokerspieler gereift. Auch Dank der Unterstützung seines Kumpels Fedor Holz. Nun saßen beide am Finaltisch beim 100K Super Highroller der Triton Serie in Monte Carlo. Und damit ist die Geschichte noch nicht beendet.....

Das $100.000 No-Limit Hold‘em sorgte mit $13,1 Millionen für den bisher höchsten Preispool des Tourstopps in Monte-Carlo. Die erste große Entscheidung fiel am zweiten Spieltag an der Moneybubble bei noch 24 Spielern. Hier erwischte es den Österreicher Thomas Mühlöcker, der shortstacked mit K♠Q♦ gegen A♦J♣ von Alex Kulev aus Bulgarien den Kürzeren zog und leer ausging.