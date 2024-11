Gambledore ist der neue Pokerheld

Vladimir „Gambledore“ Korzinin hat das nächste Kapitel seiner unfassbaren Erfolgsgeschichte bei der Triton Poker Series geschrieben. Nach dem zweiten Platz beim Triton Invitational vor wenigen Tagen, feierte der 69-jährige Newcomer am Mittwoch sensationell den ersten Turniersieg.

Es ist einer der unglaublichsten Erfolgsgeschichten, die die Pokerwelt je erlebt hat. Der estnische Geschäftsmann Vladimir Korzinin entdeckte das beliebteste Kartenspiel der Welt erst vor wenigen Monaten und hat schon jetzt Kultstatus erreicht. Gefeiert wurde er in der Pokerszene bereits nach seinem zweiten Platz beim $200.000 Invitational hinter Pokerlegende Patrik Antonius. Die Fans im Livestream tauften ihn Aufgrund seiner langen weißen Haare und dem langen weißen Bart, in Anlehnung an Dumbledore aus der Harry Potter Reihe, liebevoll Gambledore.