https://x.com/dmoongirl/status/1850685433392591356

Zwei Straight Flushes in einer Hand zu treffen ist unmöglich? Falsch gedacht! Pokerspielerin Danielle Andersen hat dieses Kunststück in der Fun-Variante „Double Board Pot-Limit Omaha Bomb Pot“ geschafft und einen Pot mit mehr als $20.000 abgeräumt. Schauplatz war der Pokerroom im Aria Casino in Las Vegas.