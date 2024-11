Jessica Vierling verpasst WSOP Gold Ring

Das war knapp. Die deutsche Pokerspielerin Jessica Vierling hat am Donnerstag in ihrer Wahlheimat Las Vegas den Gewinn des dritten WSOP Circuit Gold Ring knapp verpasst.

Bei der aktuell im Horseshoe Las Vegas laufenden WSOP Circuit-Veranstaltung fällt heute der Startschuss zum mit Spannung erwarteten $1.700 Main Event ($500.000 GTD). Vorab wurden bei den Side Events aber schon einige der begehrten Gold Rings ausgespielt, und aus deutscher Sicht war Jessica Vierling beim High Roller Event ganz nah dran an einem weiteren Sieg.

Das Buy-In zu diesem Turnier betrug $2.200, sodass am Mittwoch mit 84 Entries ein Preispool in Höhe von $164.000 erzielt wurde. Vierling erreichte den zweiten Spieltag als Shortstack, bei noch 20 Spielern lag sie lediglich vor Sergio Aido. Der Spanier, aktuell mit über $21 Millionen Nummer 47 der All-Time Money-List, verpasste die bezahlten Plätze. Die Deutsche dagegen kämpfte sich zurück, schaffte den Sprung an den Final Table und kämpfte schließlich im Heads-up gegen den US-Amerikaner Darren Rabinowitz um ihren dritten Gold Ring.