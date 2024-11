Mullur Zweiter beim spektakulären Triton Finaltisch

Ein äußerst unterhaltsames Finale bei der Triton Super High Roller Series in Monaco endete gestern Abend mit einer zweiten Triton-Trophäe in den Händen des tschechischen Stars Roman Hrabec, während sein geschlagener Heads-up-Gegner Samuel Mullur sein enormes Potenzial als einer der neuen, jungen Stars der High-Stakes-Szene unter Beweis stellte.

Bounty-Spannung

Der größte Bounty-Preis beträgt $400.000, und Hrabec hat mehr Chancen als jeder andere, diesen zu ziehen und den Sieg in einen weiteren sechsstelligen Gewinn zu verwandeln. Allerdings ist Hrabec nicht allzu optimistisch. „Normalerweise habe ich bei den Mystery Bounties sehr, sehr viel Pech, also kann ich einige davon verkaufen“, sagte er in seinem Interview nach dem Spiel. Vielleicht ist sein Pessimismus sein Geheimnis. Er gab zu, dass er in letzter Zeit eine kleine Pechsträhne hatte und sich darüber bei seiner Freundin, der polnischen Spielerin Monika Zukowicz, beklagte. „Ich habe mich ein wenig bei meiner Freundin über die schlechte Phase beschwert, aber so läuft es manchmal“, sagte Hrabec. „Man beschwert sich und dann gewinnt man ein Turnier.“