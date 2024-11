Poker Total - neuer Podcast gestartet

Das Warten hat ein Ende. Deutschlands bekanntester Poker-Kommentator Michael Körner präsentiert ab sofort einmal im Monat mit Poker Total powered by GGPoker.de, den ersten deutschen Poker-Podcast.

Das Warten hat ein Ende. Deutschlands bekanntester Poker-Kommentator Michael Körner präsentiert ab sofort einmal im Monat mit Poker Total powered by GGPoker.de, den ersten deutschen Poker-Podcast.

„Es wird höchste Zeit. In Deutschland gibt es 300 Podcasts zum Thema True Crime, aber keinen einzigen zu Poker. Aber das Warten hat jetzt ein Ende“, freut sich Michael Körner auf die Premiere am kommenden Sonntag, den 17. November.

Und der TV-Kommentator hat für die erste Show direkt ganz oben ins Regal gegriffen. Mit Daniel Negreanu wird der wohl bekannteste und beliebteste Pokerspieler der Welt per Liveschalte aus Las Vegas zu Gast sein. Für spannende Einblicke in die Welt der High Roller sorgt zudem Newcomer Samuel Mullur aus Österreich, der sich direkt von der Triton Series in Monte-Carlo auf den Weg ins Studio nach München aufmacht.