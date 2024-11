Rolle starker Fünfter bei GGMillion$

Benjamin Rolle stand in dieser Woche erneut im Finale des GGMillion$. Zum Sieg reichte es erneut nicht, dennoch erreichte der deutsche Pokerpro einen Meilenstein seiner Karriere.

Die Bilanz von Benjamin Rolle beim $10.300 GGMillion$ kann sich sehen lassen. Bei 96 Teilnahmen bringt er es auf eine ITM-Quote von 41% und spielte in dieser Woche zum 17. Mal den Finaltisch. Auf seinen zweiten Sieg, den bisher einzigen erzielte er im Februar 2021, muss er aber weiter warten.

Dabei erwischte der gebürtige Cottbuser einen sehr guten Start. Als Shortstack gestartet verdoppelte Rolle mit 10♣10♥ gegen 9♣9♠ von Duco Haven aus den Niederlanden, und übernahm bei noch sieben Spielern durch den Bustout von Ignacio Moron (8./$57.401) mit K♥K♣ gegen A♥K♠ sogar die Führung im Chipcount. In der Folge zählte er dann lange Zeit zu den Bigstacks, ehe bei noch fünf Spielern der Faden riss.

Die Summe reichte aber aus für einen echten Meilenstein in der Karriere von Rolle, denn er knackte die magische Marke von $10 Millionen an Turnierpreisgeldern bei GGPoker. Rund $3,3 Millionen davon erwirtschaftete der 35-Jährige beim GGMillion$.

Insgesamt wurden beim GGMillion$ in dieser Woche $1.550.000 an Preisgeldern ausgespielt. Plausinaitis holte zum ersten Mal den Titel, bekam dafür $315.054 ausbezahlt. Der vierfache Champion Haven kassierte als Runner-up $247.029. Weiterhin ohne Sieg bleibt Bryn Kenney, der zum fünften Mal am Final Table saß und für Rang vier $151.870 ausbezahlt bekam.