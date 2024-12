Alex Foxen gewinnt Super Highroller Bracelet - Holz Dritter

Es gab gewisse Hoffnungen auf ein Bracelet für die deutsch-österreichische High Roller Fraktion bei der WSOP Paradise. Thomas Mühlöcker, Tom Fuchs, Samuel Mullur, Mario Mosböck und Fedor Holz hießen die Eisen im Feuer beim $100.000 Super Highroller. Am Ende triumphierte der Amerikaner Alex Foxen, der sein zweites WSOP-Bracelet gewann und stolze $3.8 Millionen einfuhr.

Insbesondere auf Fedor Holz ruhten am Finaltisch die Hoffnungen, denn Deutschlands erfolgreichster Turnierpokerspieler war zeitweise Chipleader und auch mit nur noch drei Spielern im Rennen kurzzeitig an der Spitze. Die entscheidende Hand verlor Holz gegen den späteren Sieger als sein Top-Paar Asse gegen Two Pair von Foxen nicht reichte.