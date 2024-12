Argentinischer Rapper gewinnt $12 Millionen beim WSOP Paradise

Alejandro Lococo kennt man in Argentinien als Rapper „Paco MC“. Nun gewinnt er die Triton Million bei der WSOP Paradise für 12 Millionen Dollar Preisgeld.

Lococo ist kein Unbekannter in der Pokerszene. Der Argentinier erreicht 2021 den Finaltisch des WSOP Main Events und scheiterte am späteren Sieger Koray Aldemir.

„Es fühlt sich in der Tat fantastisch an“, so Lococo nach seine Sieg. Am Ende setzte er sich im Heads-Up gegen den Briten Ben Heath durch. Zudem lobte er die Veranstalter für ein „perfektes Turnier“.