Chinese Zhou gewinnt WSOP Paradise Main Event

Die Favoritenrolle am Finaltable des Super Main Events der WSOP Paradise war klar verteilt. Michael Addamo ging als Chipleader ins Finale und setzte von Beginn auf Attacke. Beinahe jede Hand wurde erhöht, seine Gegener erstarrten in der Sorge, die gewaltigen Preisgeldsprünge verpassen zu können. Typische Pokertaktik eines Chipleaders.

Elon Musk reagiert auf Boiree-Erfolg

Besonderes Augenmerk richtete sich auf Fan-Favoritin Liv Boiree. Die 40-jährige Engländerin schaffte bei ihrem Comeback nach mehrjähriger Pokerpause den Sprung an den Finaltisch was sogar Elon Musk zu einer Reaktion veranlasste. Boiree und ihr Lebensgefährte Igor Kurganov gelten als enge Vertraute des Tech-Milliardärs.

Boiree spielte über längere Zeit zurückhaltend, konnte schließlich aber verdoppeln und ins Rennen zurückfinden. Sie landete schließlich auf dem vierten Platz und kassierte einen Karrierebestwert von $2.8 Millionen. Sie kündigte an, 20% des Preisgelds zu spenden, um Massentierhaltung zu bekämpfen. Ob sie wieder häufiger am Pokertisch zu finden sein wird, ließ sie offen. Ihr „Win-Win“-Projekt zur Bekämpfung weltweiter Probleme stehe eindeutig im Mittelpunkt.

Am Ende war Yinan Zhou der große Gewinner. Das Turnier, das die Zielmarke von 2.000 Spielern knapp verpasste (1978 Entries) endete schließlich im Heads-Up des Chinesen gegen den Brasilianer Marcelo Aziz, dem $4.6 Millionen für Platz 2 blieben. Zhou nahm das Bracelet und $6 Millionen in Empfang. Über ihn war bis zu diesem Zeitpunkt so gut wie nichts bekannt. In anschließenden Interviews bezeichnete er sich als reinen Onlinespieler, der Millionen von Hände gespielt habe. Aufgrund eines fehlenden US-Visums gestalte sich Hin- und Rückreise etwas schwierig. Er wolle jetzt erstmal nach Istanbul (“schöne Stadt“) und anschließend nach Ägypten (“ich mag Geschichte“).