Das große Comeback der Liv Boiree

„Das Geheimnis von Glück ist, niedrige Erwartungen zu haben.“ Diesen Satz spricht Igor Kurganov aus, seit 10 Jahren der Lebensgefährte an der Seite der englischen Pokerspielerin Liv Boiree. Dabei war die leicht philosophische Feststellung eher als flapsige Antwort auf die Frage gemünzt, was denn das Geheimnis ihres 10-jährigen Beziehungsglücks sei.

Gesagt hat Kurganov den Satz in Boirees Podcast „Win-Win“, der sich im Normalfall mit Gästen um die großen Fragen des Weltgeschehens dreht. In dieser sehr persönlichen Spezialfolge interviewt Boiree jedoch ihren Lebensgefährten. Und es ist eine der wenigen Möglichkeiten, etwas Privates vom früheren Poker-Powerpaar zu erfahren. Denn Boiree hat seit 2019 nur noch zwei Einträge für Platzierungen am Live-Pokertisch zu verzeichnen. Und auch um Kurganov ist es ruhig geworden. Aufmerksamkeit generiert er seit einiger Zeit, da er sich als eine Art persönlicher Spendenberater von Elon Musk im unmittelbaren Umfeld des Tech-Milliardärs aufhält.