Erste Hand - $500.000 weg

Man muss sich um den Kontostand von David Einhorn keine Sorgen machen. Der 56-jährige US-Hedgefondsmanager ist Milliardär, sein Vermögen wird auf ca. $2.6 Milliarden Dollar geschätzt. Es ist unklar, von welchem seiner Konten er das $500.000 Buy-In für die Triton Million abgebucht hat, den Verlust kann er jedenfalls verschmerzen. Kurios allerdings in welcher Kürze der Zeit Einhorn das Turnier absolvierte. Für ihn dauerte es exakt eine Hand, dazu war es die erste überhaupt gespielte Hand im Turnier. Sein Gegner war der US-Amerikaner Jared Bleznick, der ein überaus erfolgreiches Jahr 2024 bisher absolviert hat. Allerdings haftet Bleznick auch ein gewisses Gambler-Image an, was bei der Hand durchaus eine Rolle gespielt haben könnte.