Fuchs schnappt sich deutsches Paradise-Bracelet

Bei 130 Entries wurde ein Preispool in Höhe von $6,5 Millionen erzielt. Da das Event auf nur zwei Spieltage angesetzt war, ging es bis tief in die Nacht, eher der in Wien lebende deutsche Pro das goldene WSOP Bracelet in Empfang nehmen konnte. Zusätzlich gab es sensationelle $1.292.000 Preisgeld.