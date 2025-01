Japanischer Youtube-Star gewinnt PGT Kickoff Event

Michael Körner 25.01.2025 • 07:54 Uhr Masato Yokosawa hat Poker in Japan populär gemacht. Jetzt ist ihm der Durchbruch in der US High Roller Szene gelungen.

Die Videos auf seinem Youtube-Kanal (knapp 1 Mio. Abonnenten) sehen genauso aus wie man sich japanische Youtube-Kanäle vorstellt. Kitschig-bunte Thumbnails, überdimensionierte grafische Inserts, laute Audio-Gimmicks. Auch wenn man der japanischen Sprache nicht mächtig ist, allein das Blinken und Zischen sorgt für einige Sekunden Verbleib von mitteleuropäischen Ohren und Augen auf dem Content des japanischen Vloggers Masato Yokosawa.

Schon in der Vergangenheit hatte der US-Sender ESPN bei den Übertragungen der World Series of Poker die Interview-Qualitäten von Yokosawa erkannt und ihn häufiger in seine Übertragungen eingebaut. 2023 beendete er das bekannteste Pokerturnier der Welt auf Platz 45.

Bei der Kickoff Veranstaltung der PokerGO-Tour 2025 konnte sich Yokosawa nun bei Event #3 in die Siegerliste eintragen. Beim $5.100 Turnier konnte der Japaner am Finaltisch unter anderem Pokercoach Justin Saliba (Platz 7, $22.400) und Hall of Famer Erik Seidel (Platz 5, $36.400) hinter sich lassen. Für den Sieg kassierte Yokosawa, der nach eigenen Angaben nicht wegen des Geldes spielt, $142.800 und liegt aktuell auf Rang 6 der japanischen Geldrangliste mit $1.8 Millionen an Turniergewinnen.

In 2023 erklärte er in einem Pokernews Video-Podcast wie er zu einem der weltweit größten Poker-Vlogger geworden ist.