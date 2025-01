Kristen Foxen wiederholt Vorjahreserfolg

Kristen Foxen startete die Day-2-Session am Samstag im PokerGO Studio in Las Vegas mit mehr als doppelt so vielen Chips wie jeder andere Spieler. Es dauerte nicht lange, bis die kanadische Pokergröße ihren Stack noch weiter ausbauen konnte. Neil Warren war der erste, der am Finaltisch ausschied, und sicherte sich für Platz sieben $37.200. Kurz darauf folgte Nick Seward, der als Sechster mit $46.500 das Turnier verließ. Zu diesem Zeitpunkt hatte Foxen das 93-Spieler-Turnier fest im Griff und hielt etwa 60 Prozent aller im Spiel befindlichen Chips, während noch fünf Spieler übrig waren.