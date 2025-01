Shannon Shorr mit zweitem Erfolg im PGT-Finale

Am Donnerstag beendete Shannon Shorr die reguläre Saison mit einem beeindruckenden Sieg in Event #6 der PokerGO Tour Last Chance Series in Las Vegas. Der $10.100 No-Limit Hold‘em-Wettbewerb brachte ihm ein Preisgeld von $290.000 ein und markierte seinen zweiten Sieg in dieser Turnierserie. Shorr setzte sich gegen 116 Teilnehmer durch und glänzte am Finaltisch, der mit High-Roller-Größen wie Stephen Chidwick und Sean Winter besetzt war.